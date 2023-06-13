Вторник, 13 июня, 2023
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В начале лета Tele2 составила тревел-гид с увлекательными маршрутами по Рязанской области и соседним регионам

7info

Tele2 запустила портал, который поможет спланировать поездки выходного дня по Рязанской области и еще восьми регионам в Центре России. Гид представляет собой коллекцию невероятных идей для приключений: они придутся по вкусу даже тем опытным путешественникам, кто считает, что видел всё. При этом клиенты оператора дополнительно получат скидки от партнеров проекта и возможность оставаться на связи даже в отдаленных местностях.

В тревел-гид включены нестандартные варианты для отдыха и развлечений, которые еще не стали массовыми у туристов. Аналитики Tele2 с помощью big data составили летние маршруты с учетом интересов клиентов и сфокусировались на девяти регионах вокруг Москвы таким образом, чтобы все желающие успели исследовать каждую из локаций за поездку в выходные дни.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«В последние годы внутренний туризм стал новым трендом. По данным экспертов big data Tele2, в летний сезон наших клиентов все чаще интересуют поездки за город или в соседние области, которые можно совершить за короткое время. Мы подобрали такие варианты в девяти регионах ЦФО, чтобы они устроили всех, кто планирует отдохнуть с семьей, выбирает большие компании или напротив – любит самостоятельные путешествия. Отмечу, что даже в дальних точках маршрутов из нашего нестандартного гида клиентам Tele2 гарантирован качественный 4G-интернет».

Так, сейчас в коллекцию идей для путешествий вошли возможности: переплыть на теплоходе из Рыбинского водохранилища в Волгу, попробовать сказочный мармелад в Лихославле, насладиться красотами Смоленского поозерья и многое другое. В Рязанской области гид предлагает найти речные приключения и открыть сердце Мещеры. Ознакомиться с маршрутами могут все желающие, а клиенты Tele2 также получат специальные возможности от ключевых партнеров проекта.

Ирина Елисеева, директор рязанского филиала Tele2:

«Рязанцы ценят, что много лет мы действуем в их интересах как при развитии технологий, так и при создании новых сервисов. По традиции наша команда разработала тревел-гид со свежими идеями для отдыха, а кроме того мы позаботились о качестве связи. В частности, мы модернизировали порядка 30% собственной инфраструктуры в регионе, расширили покрытие и увеличили скорость интернета везде, где это надо людям. Приглашаем всех желающих отправиться в поездку, а Tele2 всегда будет верным спутником».

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