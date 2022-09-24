В МВД разъяснили, что такое несанкционированный митинг

МВД России дало разъяснения, что такое несанкционированный митинг. Видеоролик размещён на сайте Управления МВД по Рязанской области.

Незнание закона не освобождает от ответственности, – напомнили в ведомстве. Прежде чем идти на митинг, нужно убедиться, что он согласован с властями.

Тебя пригласили на митинг? Сказали, что будет круто? А ты уверен, что акция согласована? Что нужно знать об участии в акциях? Согласно Конституции России, граждане имеют право на свободу собраний при условии, что митинги, демонстрации, шествия и пикетирования будут мирными.

Значит ли это, что группа людей может устроить политическую акцию в любое время и в любом месте? Конечно, нет! И об этом тоже сказано в Конституции нашей страны. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Запомни: проведение любых массовых мероприятий необходимо согласовывать. Организатор обязан подавать заявку на проведение акции в орган исполнительной власти того субъекта, где он проводится.

Между прочим, аналогичные законы действуют и в США, и в большинстве стран Европы. Там за участие в незаконной акции можно получить огромный штраф или угодить за решётку на срок до 10 лет.

Разберёмся, какая ответственность грозит участнику незаконной акции в России. Если нарушителю ещё нет 16 лет, его поставят на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних. За участие сына или дочки в незаконной акции в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях отвечать придётся его родителям. Их обяжут выплатить государству штраф от 10 до 20 тысяч рублей или осудят к обязательным работам на срок до 50 часов. Если подростка задержали повторно, сумма штрафа составит от 150 до 300 тысяч рублей. А количество часов обязательных работ вырастет до двухсот. Такое же наказание ждёт родителей, если во время незаконной акции подросток причинил вред здоровью или имуществу других людей.

Если нарушитель старше 16 лет, то за свои поступки он отвечает самостоятельно в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. А в случае участия в массовых беспорядках наказание может быть уголовным. Кстати, родителей нарушителя могут привлечь к ответственности и по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Наказание — штраф от 100 до 500 рублей.

Если ты собрался на акцию, проверь, согласовано ли мероприятие органами власти. Эту информацию ты легко найдёшь в интернете. Обязательно посвяти в свои планы родителей. В ходе акции нельзя: демонстрировать экстремистскую символику; выкрикивать оскорбления в адрес других людей по национальному, религиозному или иному признаку; призывать к нарушению порядка. Запомни: участие в незаконной акции — это не геройство. Несогласованные митинги и шествия могут привести к давке и массовым беспорядкам. В них могут пострадать случайные прохожие, и в этом будет твоя вина. Не поддавайся на провокацию! Соблюдай закон!