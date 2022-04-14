В Мурманской области подростки проломили кирпичом голову 12-летней девочки

В городе городе Кандалакше на юго-западе Мурманской области группа подростков избила 12-летнюю девочку и проломила ей голову кирпичом, рассказала мать пострадавшей в городском паблике.

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Инцидент случился 8 апреля. Подростки насели 8 ударов кирпичом, в результате чего девочка получила телесные повреждения: сотрясение мозга, травмы головы и конечностей.

Ребёнка выписали из больницы 13 апреля, сейчас она находится под наблюдением врачей.

Информацию подтвердили в региональной следственном комитете. По факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней проводится доследственная проверка.