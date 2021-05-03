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Понедельник, 3 мая, 2021
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В Мурманске собаки свыше 100 раз укусили 9-летнюю девочку

Елена Лобанова
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В Мурманске собаки напали на 9-летнюю девочку. На ее теле зафиксировали более 100 укусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Все произошло в воскресенье, 2 мая. Возле дома №24 по улице Фестивальной две собаки без чипов напали на 9-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали в больницу. На теле, лице и конечностях ребенка нашли свыше 100 укусов. 

Следователи изъяли одежду ребенка, записи камер наблюдения, допросили свидетелей произошедшего. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в результате которых допущено нападение собак на ребенка».

В ходе предварительного следствия будет дана оценка действиям лиц, ответственных за контроль численности и чипирование бездомных животных.

Расследование уголовного дела продолжается.

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