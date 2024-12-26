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Криминал и происшествия

В Москве закрыли 70 салонов c интимными услугами

Алексей Самохин

В Москве полицейские провели крупную операцию по ликвидации притонов, сообщает НТВ.

Как сообщили правоохранительные органы, в притонах в основном работали женщины легкого поведения из стран СНГ, большинство из которых находились на территории России нелегально. В ходе операции удалось не только ликвидировать сами притоны, но и перекрыть крупный канал незаконной миграции.

На задержанных составили более 130 административных протоколов. Нарушения этим не ограничились. В настоящее время проводится проверка на причастность организаторов притонов к финансовым преступлениям. Среди задержанных оказался и организатор теневого бизнеса.

По итогам операции возбуждено 10 уголовных дел. Пятерым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

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