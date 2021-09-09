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Четверг, 9 сентября, 2021
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В Москве выкинули диван с заначкой 300 тыс. рублей

Александр Ильин
В Москве выкинули диван с заначкой 300 тыс. рублей

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Жительница столицы случайно рассталась со своей заначкой, которую она хранила в подушках дивана, пишет КП

Мебель находилась в бывшей квартире, которую женщина и её брат решили сдавать в аренду. Новые съёмщики затеяли ремонт и с согласия брата, который не знал о спрятанных деньгах, выкинули всю старую мебель. Когда молодой человек сообщил сестре о предприимчивых квартирантах, та была в шоке. 

Разумеется, выкинутого дивана на помойке уже не было. Москвичка написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку по факту пропажи денег.

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