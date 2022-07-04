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Понедельник, 4 июля, 2022

В Москве вписка закончилась групповым изнасилованием девушки

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В Москве вписка закончилась групповым изнасилованием девушки

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту изнасилования девушки на вписке в Москве, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, несовершеннолетний молодой человек заранее разработал с другом план надругательства над знакомой. По ее словам, юноша пригласил ее на вечеринку на проспекте 60-летия Октября в Москве.

В разгар веселья девушка вступила с ним в половую связь. Однако вскоре к ним присоединился друг юноши. Жертва попыталась оказать сопротивление, но не смогла.

В итоге злоумышленники завершили задуманное, применив физическую силу. Потерпевшая же попала в больницу с гематомами, переломами и ссадинами. Молодых людей удалось задержать.

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