spot_img
Четверг, 30 марта, 2023
powder

В Москве возлюбленный зверски убил молодую учительницу из Волгограда

На главнуюНовости мира

Музыкант из Волгограда Вадим Иванов сознался в убийстве своей девушки-учительницы в Москве, сообщило издание V1.RU.

Тело 24-летней выпускницы ВГСПУ Анны Лихачевой нашли в съемной квартире на севере столицы. На нем обнаружили многочисленные побои и ножевые ранения.

Правоохранители задержали ее молодого человека в автобусе, следовавшем в Волгоград.

«Сегодня ночью я был в наркотическом опьянении. Сначала я ее душил, потом добил ножом. Мотивы объяснить трезво не могу, почему сбежал, тоже не могу сказать», – заявил Иванов следователям.

О Лихачевой известно, что в прошлом году она и получила диплом учителя английского и немецкого языков и преподавала в центре иностранных языков Victoria.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации