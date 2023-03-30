В Москве возлюбленный зверски убил молодую учительницу из Волгограда

Музыкант из Волгограда Вадим Иванов сознался в убийстве своей девушки-учительницы в Москве, сообщило издание V1.RU.

Тело 24-летней выпускницы ВГСПУ Анны Лихачевой нашли в съемной квартире на севере столицы. На нем обнаружили многочисленные побои и ножевые ранения.

Правоохранители задержали ее молодого человека в автобусе, следовавшем в Волгоград.

«Сегодня ночью я был в наркотическом опьянении. Сначала я ее душил, потом добил ножом. Мотивы объяснить трезво не могу, почему сбежал, тоже не могу сказать», – заявил Иванов следователям.

О Лихачевой известно, что в прошлом году она и получила диплом учителя английского и немецкого языков и преподавала в центре иностранных языков Victoria.