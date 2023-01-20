На северо-востоке Москвы в номере гостиницы нашли мертвыми двух молодых мужчин, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 18 января на Ярославском шоссе. В комнату зашла администратор и увидела трупы постояльцев 21 и 22 лет. Они пролежали так два дня.

Предварительный осмотр не выявил следов насильственной смерти. Оперативники нашли рядом с ними пакетик с неизвестным порошком.

Сосед комнате рассказал, что молодые люди работали на стройке, однако вскоре одного из них уволили

Точную причину смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза.