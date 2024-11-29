В Москве умерла многодетная мать из Волгограда, раздавленная BMW

В реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве умерла многодетная мать из Волгограда Екатерина Буравлева, раздавленная кроссовером BMW, пишет V1.RU со ссылкой на адвоката ее семьи Ангелину Лихошапко.

Авария, в результате которой женщину раздавило автомобилем, произошла 22 октября в Дзержинском районе. Водитель BMW с московскими номерами 73-летний Александр Пак сначала задел машину многодетной матери, а затем наехал на Буравлеву. Это произошло на глазах у ее детей.

«Водитель, управляя автомобилем «BMW Х7», напротив дома № 38 по улице Большая совершил наезд на 40-летнюю женщину, после чего покинул место ДТП», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Позже он уверял полицейских, что не слышал звуков и ударов по машине. В отношении него возбудили уголовное дело. В конце октября Паку избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сердце Буравлевой остановилось днем 29 ноября. До этого женщину ввели в медикаментозный сон, она находилась на аппарате ИВЛ.