В Москве спустя 12 лет поймали изнасиловавшего девушку мужчину

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В Москву поймали мужчину, который изнасиловал девушку. Насильника удалось задержать спустя 12 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло 3 сентября 2009 года недалеко от остановки на МКАД. Девушку изнасиловали с лесопарковой зоне среди бела дня.

— В тот же день 35-летняя женщина обратилась в полицию и заявила об изнасиловании. Она также сказала, что перед надругательством злоумышленник ударил ее по лицу, — говорится в сообщении.

Следователи установили, что к преступлению причастен житель ХМАО. Ранее он уже был судим несколько раз, в том числе за изнасилование.

Однако задержать мужчину удалось лишь спустя 12 лет. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде. По данным издания, мужчине не предъявят обвинения из-за истечения срока давности по уголовному делу. Оно будет закрыто по окончании процессуальных действий.