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В Москве спустя 12 лет поймали изнасиловавшего девушку мужчину

Елена Лобанова
В Москве спустя 12 лет поймали изнасиловавшего девушку мужчину
Изображение Nino Carè с сайта Pixabay
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В Москву поймали мужчину, который изнасиловал девушку. Насильника удалось задержать спустя 12 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ

Все произошло 3  сентября 2009 года недалеко от остановки на МКАД. Девушку изнасиловали с лесопарковой зоне среди бела дня. 

— В тот же день 35-летняя женщина обратилась в полицию и заявила об изнасиловании. Она также сказала, что перед надругательством злоумышленник ударил ее по лицу, — говорится в сообщении. 

Следователи установили, что к преступлению причастен житель ХМАО. Ранее он уже был судим несколько раз, в том числе за изнасилование. 

Однако задержать мужчину удалось лишь спустя 12 лет. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде. По данным издания, мужчине не предъявят обвинения из-за истечения срока давности по уголовному делу. Оно будет закрыто по окончании процессуальных действий.

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