Пятница, 13 января, 2023
powder

В Москве шестиклассница разослала одноклассникам интимное видео с братом

На главнуюНовости мира

Ученица шестого класса распространила в школьном чате интимное видео с родным братом, написал МК.

По словам девочки, она сделала это ради хохмы. Инцидент произошел в конце декабря.

По предварительной версии, 11-летняя девочка поддалась на уговоры 12-летнего парня и не стала скрывать от ровесников новый опыт. Остальные дети пришли в ужас и показали ролик родителям.

Взрослые поспешили сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Бабушка и дедушка ничего не знали о связях внуков. Их мать лишили родительских прав из-за алкоголизма. К воспитанию подростков решила подключиться школа.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации