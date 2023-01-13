В Москве шестиклассница разослала одноклассникам интимное видео с братом

Ученица шестого класса распространила в школьном чате интимное видео с родным братом, написал МК.

По словам девочки, она сделала это ради хохмы. Инцидент произошел в конце декабря.

По предварительной версии, 11-летняя девочка поддалась на уговоры 12-летнего парня и не стала скрывать от ровесников новый опыт. Остальные дети пришли в ужас и показали ролик родителям.

Взрослые поспешили сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Бабушка и дедушка ничего не знали о связях внуков. Их мать лишили родительских прав из-за алкоголизма. К воспитанию подростков решила подключиться школа.