В Москве водитель автобуса потерял сознание и врезался в столб

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В среду, 14 апреля, в Москве водитель автобуса врезался в столб. В результате пострадали 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Автобус №901 врезался в столб в 07:30 на Марксистской улице. По предварительной информации, водителю стало плохо. Мужчина прошел предрейсовый осмотр, а автобус — технический осмотр.

— Известно, что водителю 42 года. В парке он работает уже 19 лет. Последний выходной у мужчины был 11 апреля. Между сменами ему обеспечивают отдых, — говорится в сообщении.

Пострадали семь человек, в том числе водитель. У него ушибы головы и ног. У пассажиров также не наблюдается тяжелых травм.

Мосгортранс проведет служебную проверку по этому инциденту.

Напомним, в понедельник в Рязани водитель автобуса протаранил сразу 11 машин. Очевидцы рассказали, что мужчине также стало плохо за рулем, и он потерял сознание.