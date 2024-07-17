В Москве резко возросло число мигрантов, привлеченных к ответственности

В первой половине 2024 года московские суды вынесли на 18% больше постановлений по административным правонарушениям, связанным с нарушением миграционного законодательства. Об этом сообщает РБК.

Пики числа постановлений пришлись на неделю после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте и на июнь. По данным МВД, только за первый квартал 2024 года было составлено более 676 тысяч протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранцев, а также вынесено 38,5 тысяч решений об удалении иностранных граждан с территории России, что существенно превышает показатели прошлого года.

Более того, МВД подготовило законопроект, предлагающий расширить перечень статей КоАП, предусматривающих выдворение из страны в качестве наказания. Если законопроект будет принят, то число таких статей увеличится с 22 до 42.