В Москве прогремел взрыв в многоэтажном доме

На улице Городецкой в московском районе Новокосино прогремел взрыв в многоэтажном доме, сообщил телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел накануне ночью. Местных жителей разбудил оглушительный звук.
«Люди выбежали на улицу и вызвали экстренные службы», – говорится в публикации.
Как стало известно, 31-летний мужчина решил посреди ночи самостоятельно изготовить фейерверк. В итоге ему оторвало два пальца на руке. Пострадавшего доставили в больницу. Сам дом не пострадал.
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