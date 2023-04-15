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Суббота, 15 апреля, 2023
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В Москве прогремел взрыв в многоэтажном доме

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На улице Городецкой в московском районе Новокосино прогремел взрыв в многоэтажном доме, сообщил телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел накануне ночью. Местных жителей разбудил оглушительный звук.

«Люди выбежали на улицу и вызвали экстренные службы», – говорится в публикации.

Как стало известно, 31-летний мужчина решил посреди ночи самостоятельно изготовить фейерверк. В итоге ему оторвало два пальца на руке. Пострадавшего доставили в больницу. Сам дом не пострадал.

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