В Москве поднимут штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Информация о повышении штрафов за неоплату проезда по платным дорогам в Москве с 1 сентября была представлена главой комиссии Мосгордумы, а также редактором проекта постановления, Александром Семенниковым. Он отметил, что Мосгордума внесла поправки в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях в связи с соответствующими изменениями в федеральный КОАП, сообщают РИА Новости.

Эти поправки вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Размер штрафа будет составлять 3 тысячи рублей для граждан и 10 тысяч рублей для юридических лиц.

Семенников подчеркнул, что повышение штрафов будет оказывать минимальное влияние на москвичей, так как в городе всего две платные автодороги — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД). При этом только за проезд по проспекту Багратиона москвичи должны платить, а МСД остается бесплатным для жителей Москвы и Московской области. Кроме того, оба маршрута имеют альтернативные бесплатные способы проезда.

Относительно нарушений по неуплате проезда грузовых транспортных средств или автобусов, Семенников пояснил, что штраф составит 5 тысяч рублей для граждан и 15 тысяч рублей для юридических лиц. Важно отметить, что автомобилистов будут штрафовать только один раз в течение суток на платном участке, независимо от количества фиксаций их автомобиля камерами.

Главная цель этой меры, по словам Семенникова, не является финансовая. Как и другие административные штрафы, она направлена прежде всего на предотвращение нарушений и формирование у граждан уважения к закону и социальным нормам городского сообщества.