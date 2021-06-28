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Понедельник, 28 июня, 2021
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В Москве педофил заманил в кафе девочку и надругался над ней

Никита Брыкин
В Москве педофил заманил в кафе девочку и надругался над ней
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Возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленника, который подозревается в изнасиловании 13-летней школьницы, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 25 июня. Девочка рассказала матери, что она вышла на прогулку. Ее пригласил в кафе знакомый сотрудник заведения. Там злоумышленник угостил ребенка алкоголем, после чего отвел в служебное помещение и надругался над ней.

Полицейские задержали педофила. Им оказался 32-летний гражданин Узбекистана, работающий поваром. Ранее мужчина был судим за кражу.

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