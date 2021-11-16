В Москве накажут мужчин за групповое изнасилование школьницы

Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, которых обвиняют в изнасиловании 14-летней девочки в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в середине сентября. По предварительной версии, школьница встретила на улице женщину, которой она рассказала о случившемся. Девочка просила вызвать полицию и сообщила, что над ней надругались двое неизвестных.
Прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемых – двух парней в возрасте 18 и 19 лет.
Фигурантам дела грозит тюремный срок. Подробности уточняются.
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