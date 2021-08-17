22.9 C
Рязань
Вторник, 17 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Москве мигрант задушил лосинами женщину во время пробежки

Никита Брыкин
В Москве мигрант задушил лосинами женщину во время пробежки
- Advertisement -

Возбуждено уголовное дело в отношении приезжего из Узбекистана Сирожиддина Акрамова, который подозревается в покушение на изнасилование и убийство женщины, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел на набережной реки в районе Лазоревого проезда в Москве. По предварительной версии, 33-летняя горожанка была на пробежке после отдыха в ночном клубе. На нее обратил внимание мигрант, который занимался ремонтом в одной из городских квартир.

Злоумышленник набросился на жертву, раздел ее и попытался надругаться над беззащитной москвичкой. Она стала кричать и звать на помощь. В итоге мужчина задушил девушку ее же лосинами.

После этого Акрамов бросился в бега, прыгнул в Яузу и уплыл. Вскоре его схватили полицейские благодаря тому, что подозреваемый вернулся на объект, где работал до убийства, и попал на камеры наблюдения.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]