В Москве мигрант задушил лосинами женщину во время пробежки

- Advertisement -

Возбуждено уголовное дело в отношении приезжего из Узбекистана Сирожиддина Акрамова, который подозревается в покушение на изнасилование и убийство женщины, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел на набережной реки в районе Лазоревого проезда в Москве. По предварительной версии, 33-летняя горожанка была на пробежке после отдыха в ночном клубе. На нее обратил внимание мигрант, который занимался ремонтом в одной из городских квартир.

Злоумышленник набросился на жертву, раздел ее и попытался надругаться над беззащитной москвичкой. Она стала кричать и звать на помощь. В итоге мужчина задушил девушку ее же лосинами.

После этого Акрамов бросился в бега, прыгнул в Яузу и уплыл. Вскоре его схватили полицейские благодаря тому, что подозреваемый вернулся на объект, где работал до убийства, и попал на камеры наблюдения.