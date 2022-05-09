В Москве из-за погоды не состоится воздушная часть парада

Воздушная часть парада Победы в Москве не состоится из-за погоды, сообщил Песков. Его слова приводит ТАСС.
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В параде принимают участие 11 тысяч военнослужащих, 131 боевая машина.
В этом году ни один зарубежный лидер не приглашён на парад.
Воздушная часть парада Победы в Москве не состоится из-за погоды, сообщил Песков. Его слова приводит ТАСС.
В параде принимают участие 11 тысяч военнослужащих, 131 боевая машина.
В этом году ни один зарубежный лидер не приглашён на парад.
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