В Москве гей уколол мужчину наркотиками и насиловал несколько часов

В Следственный комитет передано заявление 31-летнего жителя Москвы, который пожаловался на изнасилование, пишет КП.

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Все началось со знакомства в интернете с мужчиной и безобидной переписки. В один из вечеров потерпевший отдыхал с друзьями в ночном клубе. Новый знакомый позвонил ему и позвал в гости. В итоге москвич согласился.

В подъезде злоумышленник угостил парня сигаретой, а сам достал шприц и уколол себя в руку.

«После этой сигареты мне стало плохо, видимо он в нее тоже что-то добавил, я очень тяжело соображал. Он пытался меня поцеловать, а потом сказал, что я просто очень пьян и отвел меня в какую-то гостиницу», – рассказал потерпевший.

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В номере извращенец еще несколько раз уколол его шприцом. В итоге мужчина потерял сознание. Когда он пришел в себя, его новый знакомый совершал с ним действия сексуального характера. Потерпевший не мог сопротивляться из-за воздействия неизвестного вещества.

В данный момент полиция проводит проверку, а пострадавшему предстоят обследования на ВИЧ, гепатит и другие заболевания.