В Московском районе Рязани остановили водителя с признаками наркотического опьянения

Автопатруль отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области 8 октября около 5 утра на улице Северной обратил внимание на ВАЗ-2115, передвигавшийся небольшими зигзагами. При виде служебного авто водитель попытался скрыться. Полицейские остановили подозрительную машину, предположив, что мужчина за рулём нетрезв, – сообщили в УМВД по Рязанской области.

За рулём ВАЗа находился 47-летний житель областного центра с признаками наркотического опьянения. У мужчины были расширены зрачки, вёл он себя неадекватно, координация движений была нарушена. Патрульные вызвали экипаж ДПС ГИБДД для разбирательства. Нарушителя отстранили от управления автомобилем.

По результатам освидетельствования будет решён вопрос о привлечении жителя Рязани к ответственности за управление ТС в состоянии наркотического опьянения.

В отношении мужчины полицейские составили протокол об административном правонарушении статье о нарушении требований к тонировке транспортных средств и статье о несоблюдении требований об ОСАГО владельцев ТС.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram