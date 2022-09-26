В Московском районе Рязани остановили пьяного водителя

Сотрудники ППСП остановили на Народном бульваре в Рязани автомобиль «Лада», за рулём которого находился нетрезвый мужчина. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Сотрудники отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области обратили внимание на автомобиль, который неуверенно двигался по дороге. Остановив «Ладу», патрульные заметили характерные признаки опьянения у 26-летнего местного жителя, который управлял машиной.

Прибывшие на место дорожные инспекторы установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГИБДД отстранили нарушителя от управления ТС и составили на него административный протокол. На мужчину наложен штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования на данное состояние гражданину грозит не административное, а уголовное наказание.

В этом случае штраф составит 200-300 тысяч рублей. Также применяются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет.

Также пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления сроком 3 года.