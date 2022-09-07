Среда, 7 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Московском районе Рязани Ford Transit сбил пешехода

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В Рязани 6 сентября на улице Мервинской автобус Ford Transit наехал на пешехода. Предварительные данные сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Дорожный инцидент произошёл накануне около 19:26 возле дома 51 по улице Мервинской. За рулём Ford Transit, который используется для личных целей, находился 51-летний житель областного центра. Автобус сбил 40-летнего жителя Рязани, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешехода с травмами доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП идёт проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.

Накануне видео с места ДТП опубликовал Телеграм канал Рязанский джентльмен.

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