В мэрии Рязани приняли делегации городов-партнёров из Абхазии и Италии

В среду, 10 мая, в администрации Рязани прошёл торжественный приём официальных делегаций из абхазского Нового Афона и итальянских городов Генуи и Алессандрии, а также представителей атомного подводного крейсера «Князь Олег».

Участниками встречи стали мэр Елена Сорокина, глава муниципального образования Татьяна Панфилова, депутаты и руководители структурных подразделений городской администрации.

Елена Сорокина: «Здорово, что Рязань стала городом, который объединяет друзей. Приятно слышать от наших коллег, которые уже у нас были, что город меняется к лучшему – преображаются общественные пространства, появляются новые социальные объекты. А те, кто побывал у нас впервые, отметили красоту и гостеприимство Рязани»

Представители делегаций поблагодарили руководство Рязани за тёплый приём и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Участники мероприятия обменялись памятными подарками.

Затем в Верхнем городском парке участники приёма высадили клёны.