В мэрии Рязани приняли делегации городов-партнёров из Абхазии и Италии

В среду, 10 мая, в администрации Рязани прошёл торжественный приём официальных делегаций из абхазского Нового Афона и итальянских городов Генуи и Алессандрии, а также представителей атомного подводного крейсера «Князь Олег».
Участниками встречи стали мэр Елена Сорокина, глава муниципального образования Татьяна Панфилова, депутаты и руководители структурных подразделений городской администрации.
Представители делегаций поблагодарили руководство Рязани за тёплый приём и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Участники мероприятия обменялись памятными подарками.
Затем в Верхнем городском парке участники приёма высадили клёны.
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