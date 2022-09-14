В мэрии Рязани представили программу празднования дня города

В среду, 14 сентября, в администрации Рязани состоялся брифинг, на котором представили программу празднования Дня города. Масштабные городские гуляния должны были пройти в конце августа, однако из-за введения в регионе режима ЧС было принято решение перенести их на более поздний срок.

В итоге празднование Дня города назначили на 17 сентября. В предстоящую субботу мероприятия пройдут на нескольких городских площадках. Кстати, именно эта дата для проведения праздника выбрана не случайно:

— 17 сентября отмечают День разговора с городом. Каждая из площадок расскажет о какой-то особенности Рязани: об истории, бренде, искусстве, творчестве, людях, — рассказала начальник управления культуры мэрии Ольга Голева.

В 12.00 на Лыбедском бульваре со стороны главпочтампта стартует «детский» день города. Там установят 27 букв двухметровых букв. Рядом с каждой из них будет работать интерактивная площадка. По задумке организаторов, на площадках гости смогут поближе познакомиться с различными брендами Рязани.

Также в 12.00 на Лыбедском бульваре со стороны цирка начнёт свою работу гастрономический фестиваль «Вкусы Рязани». В рамках фестиваля можно угоститься региональными сетами от рязанских поваров.

В 13.00 в Кремлёвском сквере гостей примет «Городской пикник». Мероприятие будет стилизованным, гости смогут узнать, как рязанцы отдыхали в прошлом. Ожидаются исторические танцы, игры в крокет, лекции и многое другое.

В 18.30 на Лыбедском бульваре начнётся гала-концерт. Ожидаются выступления рязанских кавер-группы. Главной звездой мероприятия станет участница шоу «Голос» Тина Кузнецова.