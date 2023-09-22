В мэрии Рязани обсудили уборку города зимой

И.о. мэра Виталий Артемов поручил уделить особое внимание вывозу снега с остановок и пешеходных переходов.
Данный вопрос обсудили на совещании с дирекцией благоустройства города.
Участники рабочей встречи рассмотрели возможность выделения дополнительных средств на грейдирование, аренду техники для вывоза снега и повышение зарплаты рабочим ДБГ.
Также среди тем – потребность в противогололедных материалах и ГСМ. На эти цели будет выделено дополнительное финансирование, сообщает пресс-служба администрации.