Пятница, 22 сентября, 2023
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В мэрии Рязани обсудили уборку города зимой

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Фото: сайт администрации

И.о. мэра Виталий Артемов поручил уделить особое внимание вывозу снега с остановок и пешеходных переходов.

Данный вопрос обсудили на совещании с дирекцией благоустройства города.

Участники рабочей встречи рассмотрели возможность выделения дополнительных средств на грейдирование, аренду техники для вывоза снега и повышение зарплаты рабочим ДБГ.

Также среди тем – потребность в противогололедных материалах и ГСМ. На эти цели будет выделено дополнительное финансирование, сообщает пресс-служба администрации.

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