В Минтрансе Рязанской области определились с местом строительства моста-дублёра через Оку

В Министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области ответили на вопрос о месте расположения моста-дублёра через Оку. Соответствующий запрос в ведомство направила редакция «МедиаРязань», 4 декабря портал публикует ответ.
Что касается общественных обсуждений по вариантам размещения моста, то в ведомстве ответили, что публичное обсуждение «обоснования инвестиций проводились экспертами с 27 августа по 11 сентября, и отзывы в отношении обоснования инвестиций не поступали».
Кроме того, в Минтрансе заявили, что заключении «Главгоэкспертизы России» по обоснованию экспертизы они получили в ноябре 2021 года.
Напомним, на строительство моста-дублера через Оку Рязанская область получит из федерального бюджета более миллиарда рублей. Об одном из возможных мест размещения моста ранее писал депутат Худяков.