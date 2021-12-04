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Суббота, 4 декабря, 2021
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В Минтрансе Рязанской области определились с местом строительства моста-дублёра через Оку

Александр Ильин

В Министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области ответили на вопрос о месте расположения моста-дублёра через Оку. Соответствующий запрос в ведомство направила редакция «МедиаРязань», 4 декабря портал публикует ответ. 

«Местоположение планируемого мостового перехода определено по результатам инженерных и экономических изысканий, а также моделирования транспортных потоков, выполненных при подготовке обоснования инвестиций на строительство моста-дублёра», — заявили в Минтрансе.

Что касается общественных обсуждений по вариантам размещения моста, то в ведомстве ответили, что публичное обсуждение «обоснования инвестиций проводились экспертами с 27 августа по 11 сентября, и отзывы в отношении обоснования инвестиций не поступали». 

Кроме того, в Минтрансе заявили, что заключении «Главгоэкспертизы России» по обоснованию экспертизы они получили в ноябре 2021 года.

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Напомним, на строительство моста-дублера через Оку Рязанская область получит из федерального бюджета более миллиарда рублей. Об одном из возможных мест размещения моста ранее писал депутат Худяков.

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