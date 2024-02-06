Вторник, 6 февраля, 2024
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В Милославском районе отремонтируют 25 километров дорог

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Фото: правительство Рязанской области
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В 2024 году в Милославском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют более 25 километров дорог, входящих в опорную сеть России.

Работы пройдут на участке от поселка Милославское до границы с Липецкой областью, сообщает правительство Рязанской области.

К ремонту приступят с наступлением благоприятной погоды. Дорожники расширят проезжую часть, укрепят обочины и отремонтируют водопропускные трубы, уложат несколько слоев асфальтобетона и благоустроят проезжую часть.

Также в районе планируют провести ремонт мостов через реки Ранова и Кочуровка. Все объекты введут в эксплуатацию в октябре этого года.

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