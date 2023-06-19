В Михайловском районе прошёл второй этап рыбатлона-2023

В 80 км от Рязани в Михайловском районе на живописной базе отдыха «Бояринцево» на местном карасином пруду состоялся 2-й этап рыбатлона-2023. Представители Рязанской, Московской и Владимирской областей ринулись в бой почти в 30-градусную жару и практически все поймали по две рыбы.

Карась и верхоплавка клевали в этот день отлично! Первым рыбу поймал опытный рязанец Андрей Манин, который и на трассе всегда очень хорош ногами. Но еще лучше себя показал Павел Громов. Он и бежал очень быстро, и ловил так же. В итоге 14 минут 16 секунд потребовалось ему, чтобы пробежать три километровых круга и поймать две рыбы. 2-е место завоевал Олег Тинин, а Андрей Манин в итоге стал третьим. Все призеры – рязанцы. А вот среди девушек чемпионкой стала молодая дебютантка рыбатлона из Мурома Анастасия Зайцева. Среди детей победу праздновала Настя Золотова.

Призов вновь было подарено очень много – от эхолота до упаковок классной прикормки. А после награждения всех ждала вкуснейшая уха из карпа и белого амура.

3-й этап рыбатлона пройдет 15 июля в Рязани. Место его проведения в Рязани будет сообщено совсем скоро. Все вопросы касательно любой темы рыбатлона обсуждаются в группе ВКонтакте.

Главные партнеры – стоматология «АТМОСФЕРА», турагентство «МК-ТРЕВЕЛ», питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА», магазин «ОХОТАКТИВ».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», рыболовный магазин «ОК-62», рыболовный магазин «ЕГЕРЬ», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ПРАКТИК», «РЫБАЛКА с КИРИЛЛОМ в БОЯРИНЦЕВО», база отдыха «БОЯРИНЦЕВО», прикормки ЕВГЕНИЯ СЕРЕДЫ, компания «OS FISHING 62», ГОЛЬФ-ЦЕНТР в НИТИ.

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни».

Выражаем благодарность руководству и всем сотрудникам базы отдыха «Бояринцево», а также лично Кириллу Ерошину за помощь в организации и проведении 2-го этап рыбатлона.