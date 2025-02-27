В Михайловском округе рассказали, как привыкают к одноуровневой системе местного самоуправления

С января 2025 года Михайловский район Рязанской области преобразовали в Михайловский муниципальный округ. О том, как округ и его жители привыкают к изменениям и что им это дало, рассказал в своем сюжете телеканал ТКР.
Бывшая глава администрации Щетиновского сельского поселения Елена Хохлова с 1-го января теперь занимает должность ведущего специалиста территориального управления. По сути, ее полномочия не изменились.
Люди приходят по разным вопросам: кому-то справку нужно выписать, а кто-то инициативу по благоустройству предлагает.
Непростой труд руководителя Елена Хохлова выбрала для себя, потому что хотела замедлить отток населения, чтобы люди на родной земле занимались сельским хозяйством, работали в больницах, школах. У нее это получилось, преобразилось и само поселение.
Она не скрывает, переживала, что после реформы подобные инициативы реализовывать будет сложнее, ведь вместо 17 сельских администраций в муниципальном округе теперь один исполнительный орган, который решает все вопросы по его развитию, от социальных до кадровых, а значит, и устав, и положение, а главное, бюджет общий.
Остался и один представительный орган – собрание депутатов муниципального округа. На бумаге изменений много, но жители, если и заметили их, то только с положительной стороны, ведь теперь развитие территории будет более сбалансированным. При этом статус населенных пунктов никак не изменился, все льготы и компенсации, которые раньше полагались людям, так и остаются, им не нужно заново оформлять документы.
В новом статусе Михайловский муниципальный округ находится всего пару месяцев, и делать масштабные выводы о преобразовании рано, но в администрации уверены: все, что ни делается, все к лучшему.
Напомним, закон о создании одноуровневой системы местного самоуправления ввели в России в 2019 году, и спустя 4 года первые муниципальные округа появились в Рязанской области. Преобразование началось с Сасовского, Ряжского и Путятинского районов. В первую очередь, там появился единый управленческий аппарат и общий бюджет.