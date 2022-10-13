В Михайлове откроется отделение стрельбы из лука для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

12 октября на базе Михайловского экономического колледжа-интерната состоялось уникальное для Рязанской области мероприятие. Инвалидам и лицам с ОВЗ представили стрельбу из лука для лиц с ПОДА.

Презентацию провели Российская федерация стрельбы из лука и министерство физкультуры и спорта Рязанской области.

Спортсмены-лучницы сборной России по спорту лиц с ПОДА Елена Крутова, заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира 2019 и 2022 года, бронзовый призёр Паралимпийских игр в Токио, и Анна Ильина, чемпионка мира 2022 года, встретились с учащимися колледжа-интерната.

Тренер сборной России по стрельбе из лука лиц с ПОДА Виктор Сапунов рассказал о развитии стрельбы из лука в стране и успехах стрельбы из лука лиц с ПОДА на международных соревнованиях в последние годы.

Затем на стадионе МЭКИ состоялись мастер-класс и конкурс для студентов. Директор МЭКИ Вячеслав Медведев символическим выстрелом в мишень дал старт работе отделения стрельбы из лука для лиц с ПОДА в городе Михайлове.

После мероприятий для студентов прошла рабочая встреча, где договорились об открытии отделения стрельбы из лука для лиц с ПОДА в СШОР «Метеор» и проведении занятий на базе Михайловского экономического колледжа-интерната.

Спортинвентарь и оборудование для занятий предоставят Российская федерация стрельбы из лука и Рязанская федерация стрельбы из лука.

В 2023 году в Михайлове проведут Кубок России по стрельбе из лука лиц с ПОДА.

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