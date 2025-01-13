В Мещёрских лесах нашли «хоббитскую нору»

В мещерских лесах нашли «хоббитскую нору». Фото сказочного домика публикует телеграм-канал «Мещёрский тупик».

Автор поста сравнивает найденное жилище с «хоббитской норой» из вселенной Джона Толкина. Ведь домик находится в холме. На крыше дома находится печная труба. Возле дома лежат дрова.

«Вы полны сюрпризов, мистер Фродо!!! Место, где находится „Шир“, не раскрою, это страшная тайна», — написал автор публикации.

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В комментариях высказали предположение, что жилище — одна из построек экопоселения.