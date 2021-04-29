В мэрии Ярославля разъяснили двойное списание денег при оплате проезда картой

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В мэрии Ярославля разъяснили, почему у некоторых пассажиров деньги при оплате проезда картой списываются два раза. Соответствующий ответ опубликован на официальном сайте администрации города.

Специалисты отметили, что списание с банковской карты может происходить позже. Это связано с сигналом интернета для связи с банком.

— Если в момент оплаты на карте недостаточно средств, то пассажир сможет проехать, однако долг на счете останется. Как только там появится нужная сумма, она сразу же спишется. При этом уведомление об операции приходит два раза, но деньги списываются один, — подчеркнул начальник управления транспорта Сергей Волканевский.

При этом сотрудник администрации добавил, что банковскую карту могут занести в черный список. Тогда человек не сможет оплачивать проезд этим способом. Такое бывает, если баланс карты долго не пополняют.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам горячей линии: 8 (800) 505-48-02, 8 (495) 777-13-27. Историю поездок можно отслеживать в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте транспортной карты.