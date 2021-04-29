В мэрии Ярославля разъяснили двойное списание денег при оплате проезда картой

В мэрии Ярославля разъяснили, почему у некоторых пассажиров деньги при оплате проезда картой списываются два раза. Соответствующий ответ опубликован на официальном сайте администрации города.
Специалисты отметили, что списание с банковской карты может происходить позже. Это связано с сигналом интернета для связи с банком.
При этом сотрудник администрации добавил, что банковскую карту могут занести в черный список. Тогда человек не сможет оплачивать проезд этим способом. Такое бывает, если баланс карты долго не пополняют.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам горячей линии: 8 (800) 505-48-02, 8 (495) 777-13-27. Историю поездок можно отслеживать в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте транспортной карты.