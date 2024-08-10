Суббота, 10 августа, 2024

В МЧС рассказали о спасении детей, попавших в ДТП в Ивановской области

Автор: 7info

Опубликовано

В Ивановской области сотрудники МЧС России работали на месте ДТП.

На трассе между населёнными пунктами Лежнево и Горяново произошло столкновение фуры Scania и легкового автомобиля Ford с номерами Рязанской области.

Чтобы предотвратить опрокидывание фуры на легковушку, пожарные закрепили её при помощи автоцистерн.

В легковом автомобиле находились двое детей: 14-летний мальчик и 12-летняя девочка. Спасатели МЧС с использованием гидравлического инструмента извлекли их из машины. Оба ребенка госпитализированы.

Ещё одна пассажирка погибла на месте, её тело также деблокировали сотрудники МЧС и спасатели.

Водитель фуры не пострадал.

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