В МЧС рассказали о спасении детей, попавших в ДТП в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники МЧС России работали на месте ДТП.
На трассе между населёнными пунктами Лежнево и Горяново произошло столкновение фуры Scania и легкового автомобиля Ford с номерами Рязанской области.
Чтобы предотвратить опрокидывание фуры на легковушку, пожарные закрепили её при помощи автоцистерн.
В легковом автомобиле находились двое детей: 14-летний мальчик и 12-летняя девочка. Спасатели МЧС с использованием гидравлического инструмента извлекли их из машины. Оба ребенка госпитализированы.
Ещё одна пассажирка погибла на месте, её тело также деблокировали сотрудники МЧС и спасатели.
Водитель фуры не пострадал.