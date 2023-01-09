В МЧС призвали рязанцев строго соблюдать правила использования отопительных приборов

В Рязанском областном главке МЧС призвали граждан соблюдать правила безопасности при эксплуатации отопительных приборов. Напоминание чрезвычайное ведомство опубликовало в связи с аварийным отключением отопления в домах Московского района Рязани.
Категорически запрещено:
- — использовать отопительные электроприборы кустарного производства,
- — оставлять включённые электроприборы без присмотра,
- — сушить сгораемые материалы, включая одежду, над электронагревательными приборами,
- — эксплуатировать электропроводку с ветхой или повреждённой изоляцией.
В ГУ МЧС по региону напомнили, что важно не перегрузить электропроводку при включении нескольких обогревательных приборов: это может стать причиной возгорания.
Также в ведомстве напомнили, что использовать газовую плиту для обогрева нельзя: она предназначена лишь для приготовления пищи.
Для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону 01, мобильная связь — 101;
единый номер вызова экстренных служб — 112.
Единый «телефон доверия» ГУ МЧС по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.
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