В МЧС призвали рязанцев строго соблюдать правила использования отопительных приборов

В Рязанском областном главке МЧС призвали граждан соблюдать правила безопасности при эксплуатации отопительных приборов. Напоминание чрезвычайное ведомство опубликовало в связи с аварийным отключением отопления в домах Московского района Рязани.

Категорически запрещено:

— использовать отопительные электроприборы кустарного производства,

— оставлять включённые электроприборы без присмотра,

— сушить сгораемые материалы, включая одежду, над электронагревательными приборами,

— эксплуатировать электропроводку с ветхой или повреждённой изоляцией.

В ГУ МЧС по региону напомнили, что важно не перегрузить электропроводку при включении нескольких обогревательных приборов: это может стать причиной возгорания.

Также в ведомстве напомнили, что использовать газовую плиту для обогрева нельзя: она предназначена лишь для приготовления пищи.

Для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону 01, мобильная связь — 101;

единый номер вызова экстренных служб — 112.

Единый «телефон доверия» ГУ МЧС по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.