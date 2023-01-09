Подачу тепла в Рязани после аварии на ТЭЦ планируют восстановить к 21 часу

На Дягилевской ТЭЦ в Рязани локализовали аварию, оставившую 9 января без тепла жителей Московского района.

На месте работает градоначальник Елена Сорокина, также по поручению Павла Малкова ликвидацией ЧП занимается министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов. Об этом написал губернатор Рязанской области в Telegram канале.

В настоящее время специалисты ТЭЦ постепенно поднимают давление в сети для восстановления подачи тепла.

Тепло поступило во все детские сады и школы, попавшие под аварийное отключение. На очереди — многоквартирные дома. Как ожидается, полностью подачу тепла восстановят к 9 часам вечера понедельника.

С 11:30 начнётся поквартирный обход, чтобы при необходимости помочь с бытовыми вопросами или до вечера разместить жителей в местах с обогревом, – говорится в сообщении главы региона.