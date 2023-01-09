Понедельник, 9 января, 2023
Татьяна Проводина

Бригада Дягилевской ТЭЦ устраняет аварию на теплосетях в Рязани с помощью спецтехники

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Изображение от Freepik

Дежурная бригада Дягилевской ТЭЦ в Рязани оперативно приступила к устранению повреждения на теплотрассе у дома 7а по улице Интернациональной, которое стало причиной отключения горячей воды и отопления в домах жителей Канищево, Недостоево и Приокского.

Авария произошла сегодня рано утром. Рабочие с помощью специальной техники откачивают теплоноситель, а затем начнут земляные работы.

Мэр города Елена Сорокина назначила сбор руководителей и пообещала держать рязанцев в курсе ситуации.

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