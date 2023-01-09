Несколько микрорайонов Рязани остались без горячей воды и отопления

В понедельник, 9 января, жители Московского района Рязани остались без отопления и горячей воды. Информация об этом появилась около 6 утра в группе Новости Рязани Вконтакте.

Как отмечается, причиной ЧП стала авария на Дягилевской ТЭЦ. Пользователи соцсети сообщают об отключениях в Канищево, Семчино, Приокском. Официальных комментариев пока нет.

Отметим: по данным центра погоды «Фобос» на 7 утра, в областном центре 17 градусов ниже нулевой отметки.