Понедельник, 9 января, 2023
Татьяна Проводина

Несколько микрорайонов Рязани остались без горячей воды и отопления

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Изображение от Freepik

В понедельник, 9 января, жители Московского района Рязани остались без отопления и горячей воды. Информация об этом появилась около 6 утра в группе Новости Рязани Вконтакте.

Как отмечается, причиной ЧП стала авария на Дягилевской ТЭЦ. Пользователи соцсети сообщают об отключениях в Канищево, Семчино, Приокском. Официальных комментариев пока нет.

Отметим: по данным центра погоды «Фобос» на 7 утра, в областном центре 17 градусов ниже нулевой отметки.

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