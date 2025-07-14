В массовом ДТП под Рязанью пострадали четыре человека, в том числе семилетний ребёнок

Пресс-служба региональной Госавтоинспекции обнародовала детали ДТП, случившегося 13 июля на 14-м километре трассы «Рязань–Спасск–Ижевское–Лакаш». В ДТП пострадали люди, в том числе маленький ребёнок.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Киа Церато» совершил столкновение с «Эксидом» под управлением 32-летнего рязанца. После этого «Киа» продолжила движение и врезалась в «Хонду» 33-летнего жителя Спасского района, а затем в «Ладу 2114», которой управлял 36-летний житель Рязани.

В результате аварии травмы получили водители первых двух машин, а также 61-летний пассажир и 7-летний ребёнок, находившийся в «Ладе». Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия.