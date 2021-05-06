В массовом ДТП на Станкозаводской пострадали люди

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В Рязани водители на Ладе Приоре устроил массовое ДТП. О подробностях происшествия рассказали в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

Всё произошло 5 мая приблизительно в 15.55 на улице Станкозаводская. По предварительной информации, неустановленный водитель на Ладе выехал на тротуар напротив дома №27 и наехал на пешехода.

После этого автомобиль продолжил движение и наехал на припаркованный автомобиль Тойота Камри, который отбросило на Мазду СХ5.

В результате ДТП пешеходы обращались за помощью медиков. По факту случившегося проводится проверка.