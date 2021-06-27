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Воскресенье, 27 июня, 2021
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В массовом ДТП на Северной окружной Рязани пострадали две женщины

7info
В массовом ДТП на Северной окружной Рязани пострадали две женщины
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Госавтоинспекция сообщила подробности массового ДТП на Северной окружной дороге Рязани, после которого у пострадавшей беременной женщины начались роды.

Авария случилась в субботу, 26 июня, в 17:00. Столкнулись Chery Tiggo, Hyundai Elantra, Renault Logan, Lada Kalina. По предварительным данным, 33-летний водитель Chery Tiggo на нерегулируемом перекрёстке, выезжая на главную дорогу, столкнулся с Lada Kalina под управлением водителя, 1990 года рождения. Затем автомобили отбросило на Hyundai Elantra, Renault Logan.

29-летняя пассажирка Chery Tiggo получила травмы. Беременную женщину доставили в Перинатальный центр, у неё начались роды. Пассажирке Hyundai Elantra потребовалась помощь медиков.

Проводится проверка.

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