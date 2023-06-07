Среда, 7 июня, 2023
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В мае 2023 года в Рязанской области родились Евпатий и Есения

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Изображение от onlyyouqj на Freepik

Главное управление ЗАГС Рязанской области сообщило, какие имена наиболее часто давали новорождённым рязанцам в мае.

Мальчиков чаще всего называли: Артём, Иван, Дмитрий, Матвей, Александр, Владислав, Егор, Михаил, Тимофей, Кирилл.

Популярными именами для девочек в последний месяц весны у жителей Рязани и области стали: Виктория, София, Василиса, Анна, Варвара, Валерия, Ева, Алиса, Дарья, Мария.

Традиционно, рязанцы называют детей редкими, иногда уже забытыми, именами. Например, в мае на свет появились Евпатий, Ерофей, Пересвет, Кузьма, Демьян, Мирослав, Елисей, Леонид, Назар, Захар.

В Рязанской области родились Марфа, Евдокия, Есения, Таисия, Любовь, Тамара, Лидия, Светлана, Маргарита, Клеопатра.

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