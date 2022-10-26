В «М5 Молл» помогут предупредить развитие инсульта

В пятницу, 28 октября, гости ТРЦ «М5 Молл» могут бесплатно пройти обследование, которое поможет предупредить развитие инсульта. В рамках Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечают 29 октября, в «М5 Молл» будет работать выездная площадка регионального Центра общественного здоровья.

Специалисты центра проверят у «пациентов» основные показатели организма, тем самым помогут выявить предрасположенность к развитию инсульта. Медики называют основные факторы, провоцирующие это грозное заболевание: высокое артериальное давление, нарушение сердечного ритма, повышенный уровень холестерина и глюкозы, избыточный вес, курение и стресс. Чтобы исключить или выявить эти факторы, всем «пациентам» в «М5 Молл» измерят артериальное и внутриглазное давление, жизненную емкость легких, индекс массы тела и насыщение крови кислородом. Гости молловской площадки смогут также пройти компьютерный скрининг сердца на современном аппарате «Кардиовизор-6С». Каждому выдадут «Паспорт здоровья» с оценкой состояния организма и необходимыми рекомендациями.

Узнать собственные важные показатели здоровья и получить необходимые рекомендации врачей гости «М5 Молл» смогут бесплатно. Медицинская площадка будет работать в ближайшую пятницу в атриуме у входа №3. Время работы: с 13:00 до 15:00.

Администрация торгово-развлекательного центра напоминает, что обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа ТРЦ и в тамбурах общественных санузлов. Здесь установлены специальные дозаторы.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram