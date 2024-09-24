В Ливане сообщили о 558 погибших в результате израильских ударов

Во вторник стало известно, что в результате интенсивных обстрелов южного Ливана со стороны Израиля погибли 558 человек, более 1,8 тысячи получили ранения, сообщает «Интерфакс».

Среди погибших как минимум 50 детей и 94 женщины.

Ранее сообщалось о 492 погибших и около 1,6 тысячи раненых.

В понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Стрелы севера». Израильские ВВС наносят удары по объектам группировки «Хезболла» в Ливане. В частности, ЦАХАЛ атакует дома местных жителей, в которых, по данным армии, может храниться оружие «Хезболлы».

Перед каждой атакой Израиль рассылает ливанцам сообщения с просьбой покинуть дома.

Во вторник представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи опубликовал очередное обращение к жителям ливанских деревень, в котором призвал их покинуть здания, где может храниться оружие «Хезболлы».