В Липецком техникуме подростки издевались над девушкой-инвалидом и снимали это на видео

В Липецке в ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания» группа студентов издевалась над девушкой-инвалидом и избивала её. Всё происходящее они снимали на видео, которое затем выложили в соцсети. Об этом пишет телеканал «360».

Инцидент случился в раздевалке учебного заведения, перед занятиями по физкультуре. На кадрах видно, как у девушки сначала отобрали телефон, а затем толпа повалила её на пол и начала избивать. По словам других студентов, пострадавшая была инвалидом.

В ситуации потребовал разобраться глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.