9 C
Рязань
Вторник, 21 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Липецком техникуме подростки издевались над девушкой-инвалидом и снимали это на видео

Александр Ильин
В Липецком техникуме подростки издевались над девушкой-инвалидом и снимали это на видео
Фото: соцсети

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Липецке в ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания» группа студентов издевалась над девушкой-инвалидом и избивала её. Всё происходящее они снимали на видео, которое затем выложили в соцсети. Об этом пишет телеканал «360». 

Инцидент случился в раздевалке учебного заведения, перед занятиями по физкультуре. На кадрах видно, как у девушки сначала отобрали телефон, а затем толпа повалила её на пол и начала избивать. По словам других студентов, пострадавшая была инвалидом.

В ситуации потребовал разобраться глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,650ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]