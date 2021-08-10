В Липецке согласились на защиту от шума железной дороги

Опубликовано заключение по итогам общественных обсуждений проекта установки шумозащитных ограждения в районе Сырского Рудника в Липецке, пишет портал «Город 48».
Сообщается, что горожане, которые приняли участие в общественных обсуждениях, не высказали возражений и замечаний по проекту.
Планируется поставить ограждение в квартале, который ограничен следующими улицами: Взлетной, Маргелова, а также Лирическим переулком.
Заключение направлено в региональное управление строительства и архитектуры, где примут окончательное решение.