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Вторник, 10 августа, 2021
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В Липецке согласились на защиту от шума железной дороги

Никита Брыкин
В Липецке согласились на защиту от шума железной дороги
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Опубликовано заключение по итогам общественных обсуждений проекта установки шумозащитных ограждения в районе Сырского Рудника в Липецке, пишет портал «Город 48».

Сообщается, что горожане, которые приняли участие в общественных обсуждениях, не высказали возражений и замечаний по проекту.

Планируется поставить ограждение в квартале, который ограничен следующими улицами: Взлетной, Маргелова, а также Лирическим переулком.

Заключение направлено в региональное управление строительства и архитектуры, где примут окончательное решение.

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