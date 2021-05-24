В Липецке пообещали установить раздевалки на Центральном пляже

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Компании «Регионстройхолдинг» предстоит установить на Центральном пляже в Липецке девять раздевалок, пишет портал «Город 48».

Официальный срок исполнения контракта 28 февраля 2022 года. Однако перед подрядчиком поставлена задача выполнить основные работы летом.

Также рабочие смонтируют пять питьевых фонтанчиков и систему видеонаблюдения, вывезут более двух тысяч кубометров песка, уберут прошлогоднюю листву, установят смотровую вышку, обустроят детскую площадку и выполнят освещение дорожки вдоль береговой линии.

В середине лета планируется рассмотреть вопрос о пуске на пляж автобусов.