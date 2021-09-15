В Липецке поймали мужчину, который отрезал уши прохожему

Возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Подмосковья, который подозревается в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью 44-летнего липчнина, пишет Город 48.

Инцидент произошел ночью 10 сентября. Пьяный мужчина шел домой. В 12-м микрорайоне он стал участником конфликта, во время которого его ударили по голове и отрезали уши. В итоге потерпевший попал в больницу, где ему пришили один из потерянных органов.

Подозреваемого в нападении на липчанина задержали, он полностью признал вину и раскаялся. В тот же день его арестовали.

Выяснилось, что мужчина ранее не были знакомы. По версии следствия, задержанный надрезал ушные раковины ножом.