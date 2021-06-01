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Вторник, 1 июня, 2021
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В Липецке нашли водителя, который устроил аварию на дамбе

Никита Брыкин
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Полицейским удалось установить водителя, спровоцировавшего ДТП на дамбе у Матырского водохранилища под Липецком, пишет портал «Город 48».

Инцидент произошел накануне утром. По словам очевидцев, владелец иномарки «Volkswagen Polo» выскочил на встречную полосу для обгона. В итоге водитель автомобиля «Лада Гранта» уходя от столкновения, врезался в отбойник.

После этого транспортное средство оказалось на полосе встречного движения и столкнулось с «Ладой Приора».

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области уточнили, что против нарушителя составлены протоколы. Материалы направлены в суд.

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